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"Майбах" миллиардера из списка Forbes попал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве

Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

12 ноября, 13:36

Скриншот © LIFE

"Майбах" миллиардера из списка Forbes попал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве. Видео © LIFE

На дублёре Ленинградского проспекта в Москве произошла авария с участием автомобиля Maybach, который принадлежит бизнесмену Игорю Рыбакову. Миллиардер находится на 70-м месте в списке богатейших людей России по версии Forbes.

По нашим данным, люксовая машина столкнулась с ВМW пиар-агента российского футбола Елены Болотовой. При этом за рулём "бумера" был супруг Елены. Всего в ДТП попало четыре машины. Пострадавших, к счастью, нет.

При этом самого Рыбакова в момент аварии в машине не было, за рулём иномарки миллиардера был его водитель. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

А ранее Лайф сообщал, что муж солистки группы "Винтаж" попал в жуткое ДТП на мотоцикле. Артистка узнала об аварии во время концерта и сразу после выступления уехала к супругу. Как писали СМИ, мужчина попал в реанимацию.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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