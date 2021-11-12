"Майбах" миллиардера из списка Forbes попал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве. Видео © LIFE

На дублёре Ленинградского проспекта в Москве произошла авария с участием автомобиля Maybach, который принадлежит бизнесмену Игорю Рыбакову. Миллиардер находится на 70-м месте в списке богатейших людей России по версии Forbes.

По нашим данным, люксовая машина столкнулась с ВМW пиар-агента российского футбола Елены Болотовой. При этом за рулём "бумера" был супруг Елены. Всего в ДТП попало четыре машины. Пострадавших, к счастью, нет.

При этом самого Рыбакова в момент аварии в машине не было, за рулём иномарки миллиардера был его водитель. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.