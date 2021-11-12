В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

Жители Адыгеи в возрасте 60 лет и старше обязаны пройти вакцинацию от коронавируса в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил региональный оперштаб по противодействию распространению CoViD-19. Отмечается, что соответствующее постановление подписал главный государственный врач по региону Сергей Завгородний.

"В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от CoViD-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания", — говорится в сообщении.