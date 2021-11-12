В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет
Прививку также должны сделать люди с хроническими заболеваниями и те, кто проживает в организациях социального обслуживания.
Фото © Pexels
Жители Адыгеи в возрасте 60 лет и старше обязаны пройти вакцинацию от коронавируса в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил региональный оперштаб по противодействию распространению CoViD-19. Отмечается, что соответствующее постановление подписал главный государственный врач по региону Сергей Завгородний.
"В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от CoViD-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию от ковида пенсионеров ввели в Кузбассе. Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря.
Комментариев: 0