Ещё в двух российских регионах расширили действие системы QR-кодов

Власти Рязанской и Воронежской областей продлили действие некоторых ограничительных мер в регионах и установили запрет на посещение общественных мест без предъявления QR-кода. Под эту категорию подпадают рестораны, кафе, объекты культуры, спорта, фитнес-центры, аквапарки, бани, сауны, салоны красоты, а также парикмахерские.

Кроме того, в Рязанской области с 11 ноября восстанавливается работа общепита в торговых центрах, при этом посетителям также придётся предъявить QR-код. Вместе с тем в регионе до 6 декабря продлевается обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 60 лет.

Также обязательная система QR-кодов с 13 ноября вводится во всех торговых центрах Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, крайне важно не создавать неудобств людям при проверке необходимых для входа документов. В частности, на заседании оперштаба он призвал не допускать очередей у торговых павильонов.