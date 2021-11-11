Ещё в двух российских регионах расширили действие системы QR-кодов
Ограничения будут действовать до особого распоряжения, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка.
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Власти Рязанской и Воронежской областей продлили действие некоторых ограничительных мер в регионах и установили запрет на посещение общественных мест без предъявления QR-кода. Под эту категорию подпадают рестораны, кафе, объекты культуры, спорта, фитнес-центры, аквапарки, бани, сауны, салоны красоты, а также парикмахерские.
Кроме того, в Рязанской области с 11 ноября восстанавливается работа общепита в торговых центрах, при этом посетителям также придётся предъявить QR-код. Вместе с тем в регионе до 6 декабря продлевается обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 60 лет.
Также обязательная система QR-кодов с 13 ноября вводится во всех торговых центрах Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, крайне важно не создавать неудобств людям при проверке необходимых для входа документов. В частности, на заседании оперштаба он призвал не допускать очередей у торговых павильонов.
Ранее в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что каждый девятый пациент с CoViD-19 старше 60 лет умирает. Специалисты не рекомендовали пожилым людям отказываться от вакцинации, ведь именно эта категория создаёт основную нагрузку на медицинскую сеть.
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