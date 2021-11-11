О риске смерти при смешении ковида с другими болезнями у детей предупредил педиатр

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев в беседе с Ura.ru рассказал, какие последствия для организма могут возникнуть при пересечении ковида с детскими инфекционными заболеваниями.

"Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдёт встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят. Это может стать триггером для запуска целого каскада системных воспалительных ответов с последующим поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, органов дыхания и так далее", — сказал Токарев.

По словам врача, ребёнок в конечном итоге может остаться тяжелобольным или инвалидом, а на восстановление может уйти вся жизнь. При этом доктор медицинских наук отметил, что особенно опасно присоединение детских инфекций, в частности кори, в постковидный период. Он считает, что иногда важнее пережить не сам CoViD-19, а время после болезни. Если ребёнок в этот период ослаблен и ранее не был привит от детских инфекций, то при встрече, например, с корью шансов выжить у него будет немного, добавил педиатр.

Такого мнения придерживается и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что сочетание действительно будет летальным. Корь — само по себе очень тяжёлое заболевание, у взрослых сравнимое по тяжести с коронавирусом, подчеркнул медик. При этом указал, что вероятность пересечения этой болезни и ковида крайне мала.

"Сочетание кори и коронавируса одновременно может произойти, но крайне маловероятно. У CoViD-19 инкубационный период короче, у кори он длится семь дней, и если происходит одновременное заражение, то коронавирус успевает быстрее в организме обосноваться и вызвать заболевание, блокируя развитие другой инфекции", — заключил врач-иммунолог.