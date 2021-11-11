Дмитрий Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом

Телеведущий Дмитрий Шепелев в посте в "Инстаграме" рассказал о недавно перенесённом коронавирусе. Шоумен считает, что заболел из-за кого-то из путешествовавших с ним, кто мог приобрести поддельный сертификат о вакцинации. Также Дмитрий отметил, что вовремя сделал прививку и старался соблюдать все меры предосторожности.

"Несмотря на то что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилёте, сейчас большинство из нас склоняется к мнению, что причина заражения оказалась очень простой — среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации, который, соответственно, в отличие от остальных анализы не сдавал", — написал шоумен.

Шепелев уточнил, что получил положительный анализ приблизительно через пять дней после заражения. Всего из его компании знакомых инфекцию подхватило около десяти человек.

"Мои симптомы были похожи на лёгкую простуду: небольшой насморк и головная боль. Никакой температуры. И всё. В остальном я чувствовал себя, ну, в общем, даже хорошо!" — заверил он. Главной причиной хорошего самочувствия телеведущий назвал сделанную весной прививку "Спутником V".