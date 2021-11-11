НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США

Турецкий лидер разочарован, что страны, как члены НАТО, не договариваются с Анкарой по действиям в регионе.

11 ноября, 17:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUGUD-So2RC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rterdogan</a></p>

Фото © Instagram / rterdogan

Греция превратилась в форпост США, разрешив создать в городе Александруполис американскую военную базу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Военные базы Греции используются США. Их так много, что их нельзя пересчитать. Греция практически стала форпостом Америки", — сказал турецкий лидер.

"Это невозможно": Турецкий лидер высказался о создании единой европейской армии

"Это невозможно": Турецкий лидер высказался о создании единой европейской армии

Он заметил, что не знает причины этого и задавал вопрос президенту США Джо Байдену, однако ответа не последовало. Эрдоган также указал, что такое поведение Греции в регионе неправильное, ведь и она, и Америка должны договариваться с Турцией, поскольку являются членами НАТО.

"По финансовому обеспечению и по военной мощи мы после США больше всех вносим вклад в НАТО, Греция там и близко не стоит. Мы страховка в регионе", — добавил Эрдоган.

А ранее Эрдоган увидел позитив в отношении Байдена к закупке Турцией F-16 у США. Кроме того, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что усиление республики означает усиление Североатлантического альянса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1