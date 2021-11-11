Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США

Греция превратилась в форпост США, разрешив создать в городе Александруполис американскую военную базу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Военные базы Греции используются США. Их так много, что их нельзя пересчитать. Греция практически стала форпостом Америки", — сказал турецкий лидер.

Он заметил, что не знает причины этого и задавал вопрос президенту США Джо Байдену, однако ответа не последовало. Эрдоган также указал, что такое поведение Греции в регионе неправильное, ведь и она, и Америка должны договариваться с Турцией, поскольку являются членами НАТО.

"По финансовому обеспечению и по военной мощи мы после США больше всех вносим вклад в НАТО, Греция там и близко не стоит. Мы страховка в регионе", — добавил Эрдоган.