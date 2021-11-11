Лингвист рассказала, как обновление правил русского языка повлияет на ЕГЭ

Лингвист, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина рассказала в интервью "Газете.ru", что изменится после обновления правил русского языка. По словам специалиста, нововведения скажутся на издании новых учебников и на подготовке заданий для сдачи ЕГЭ.

"Мы ведь как-то живём сейчас и даже сдаём ЕГЭ. Есть словари, в которые уже внесены изменения. И в учебниках не копируются правила 1956 года, они содержат какие-то изменения", — отметила Левонтина.

По её словам, редакция школьных учебников будет происходить поэтапно. Это необходимо для того, чтобы не возникало противоречий с формулировками нового свода правил и не было разногласий при сдаче госэкзаменов. Эксперт также подчеркнула, что при составлении заданий для ЕГЭ в принципе не должно быть каких-то спорных вопросов.