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Лингвист рассказала, как обновление правил русского языка повлияет на ЕГЭ

Редакция школьных учебников будет происходить поэтапно, отметила эксперт. Она подчеркнула, что при составлении заданий для госэкзаменов в принципе не должно быть каких-то спорных вопросов.

11 ноября, 17:19
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Лингвист, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина рассказала в интервью "Газете.ru", что изменится после обновления правил русского языка. По словам специалиста, нововведения скажутся на издании новых учебников и на подготовке заданий для сдачи ЕГЭ.

"Мы ведь как-то живём сейчас и даже сдаём ЕГЭ. Есть словари, в которые уже внесены изменения. И в учебниках не копируются правила 1956 года, они содержат какие-то изменения", — отметила Левонтина.

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По её словам, редакция школьных учебников будет происходить поэтапно. Это необходимо для того, чтобы не возникало противоречий с формулировками нового свода правил и не было разногласий при сдаче госэкзаменов. Эксперт также подчеркнула, что при составлении заданий для ЕГЭ в принципе не должно быть каких-то спорных вопросов.

Напомним, ранее Минпросвещения предложило изменить правила русского языка. Там подготовили проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию языка.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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