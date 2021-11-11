УЕФА отклонил протест "Галатасарая" на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы
Фото © ФК "Локомотив"
Матч в Турции на этой неделе завершился со счётом 1:1.
УЕФА отклонил протест стамбульского "Галатасарая" на результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщается на сайте организации.
Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его.
После четырёх туров Лиги Европы "Галатасарай" лидирует в таблице группы Е, набрав восемь очков. Римский "Лацио" с пятью баллами идёт на второй позиции. У "Марселя" четыре очка, у "Локомотива" — два.