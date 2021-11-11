УЕФА отклонил протест "Галатасарая" на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

Матч в Турции на этой неделе завершился со счётом 1:1.

УЕФА отклонил протест стамбульского "Галатасарая" на результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщается на сайте организации.

Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его.