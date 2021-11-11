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Регион
Опубликовано 11 ноября 2021, 17:14

УЕФА отклонил протест "Галатасарая" на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

Фото © ФК "Локомотив"

Фото © ФК "Локомотив"

Матч в Турции на этой неделе завершился со счётом 1:1.

УЕФА отклонил протест стамбульского "Галатасарая" на результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщается на сайте организации.

Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его.

"Хотел бы переиграть матч": Тренер "Галатасарая" заявил, что клубу не нужна техническая победа над "Локомотивом"
"Хотел бы переиграть матч": Тренер "Галатасарая" заявил, что клубу не нужна техническая победа над "Локомотивом"

После четырёх туров Лиги Европы "Галатасарай" лидирует в таблице группы Е, набрав восемь очков. Римский "Лацио" с пятью баллами идёт на второй позиции. У "Марселя" четыре очка, у "Локомотива" — два.

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Роман Фейгин
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