Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Министерства иностранных дел Германии и Литвы выступили за жёсткие санкции в отношении Минска в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Оба [министра] согласились, что ЕС должен ответить жёсткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии, опубликованном в "Твиттере".