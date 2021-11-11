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Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили, что беженцы должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее.

11 ноября, 17:27
<p>Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Министерства иностранных дел Германии и Литвы выступили за жёсткие санкции в отношении Минска в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Оба [министра] согласились, что ЕС должен ответить жёсткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии, опубликованном в "Твиттере".

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Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которых ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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