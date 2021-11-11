Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили, что беженцы должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее.
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Министерства иностранных дел Германии и Литвы выступили за жёсткие санкции в отношении Минска в связи с обострением ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.
"Оба [министра] согласились, что ЕС должен ответить жёсткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии, опубликованном в "Твиттере".
Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которых ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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