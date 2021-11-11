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Водитель выстрелил оппоненту в голову и оказался под арестом

Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

11 ноября, 17:37

Кадр из видео © СУ СКР по Москве

Кадры из следственного отдела. Видео © СУ СКР по Москве

Правоохранители задержали 51-летнего водителя автомобиля, который в ходе конфликта выстрелил оппоненту в голову из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

Всё произошло 9 ноября на проезжей части улицы Олонецкой. Двое водителей по неназванным причинам устроили потасовку, в ходе которой задержанный выстрелил в соперника. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

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Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". С ним проведены необходимые следственные действия. Сегодня, 11 ноября, Бутырский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске пассажир дважды выстрелил в таксиста и сбежал. Злоумышленник схватился за травматический пистолет после словесной перепалки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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