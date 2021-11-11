Болельщики устроили потасовку во время матча Россия — Кипр

Потасовка болельщиков на матче Россия — Кипр. Видео © LIFE

Болельщики устроили потасовку прямо на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге во время матча отбора на ЧМ-2022 Россия – Кипр.

Инцидент произошёл в середине первого тайма на трибуне, где располагаются активные фанаты нашей сборной. Сразу же к месту событий стянулись многочисленные стюарды, которые попытались разнять потасовку.