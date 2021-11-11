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Болельщики устроили потасовку во время матча Россия — Кипр

К середине первого тайма впереди наша национальная команда со счётом 1:0.

11 ноября, 17:36

Потасовка болельщиков на матче Россия — Кипр. Видео © LIFE

Болельщики устроили потасовку прямо на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге во время матча отбора на ЧМ-2022 Россия – Кипр.

Инцидент произошёл в середине первого тайма на трибуне, где располагаются активные фанаты нашей сборной. Сразу же к месту событий стянулись многочисленные стюарды, которые попытались разнять потасовку.

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Добавим, что пока сборная России ведёт со счётом 1:0 во встрече против Кипра. Единственный мяч в самом начале игры забил Александр Ерохин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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