Антитела к ковиду у детей вырабатываются лучше, чем у взрослых, заявил педиатр

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что у детей способность вырабатывать антитела к коронавирусу выше в сравнении со взрослыми. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"У детей данные института Гамалеи показали, что иммуногенность значительно выше, чем у взрослых", — говорится в сообщении.

Врач также напомнил, что на днях стартовала третья фаза исследований вакцины от ковида для подростков. Как сообщал Лайф, испытания проводятся на базе десяти поликлиник и двух детских больниц, их участниками станут три тысячи детей.