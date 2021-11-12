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Антитела к ковиду у детей вырабатываются лучше, чем у взрослых, заявил педиатр

Османов также напомнил, что недавно стартовала третья фаза исследований вакцины для подростков.

12 ноября, 12:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что у детей способность вырабатывать антитела к коронавирусу выше в сравнении со взрослыми. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

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"У детей данные института Гамалеи показали, что иммуногенность значительно выше, чем у взрослых", — говорится в сообщении.

Врач также напомнил, что на днях стартовала третья фаза исследований вакцины от ковида для подростков. Как сообщал Лайф, испытания проводятся на базе десяти поликлиник и двух детских больниц, их участниками станут три тысячи детей.

Также ранее педиатр предупредил о риске смерти при смешении ковида с другими болезнями у детей. Пересечение инфекций может стать триггером для запуска воспалительных ответов с последующим поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, органов дыхания.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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