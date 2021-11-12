В Чувашии начнут выдавать QR-коды людям с высоким титром антител

В Чувашии в течение недели запустят региональную систему QR-кодов для граждан с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своём инстаграме.

"Решением станет создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител", — уточнил Николаев.

Он отметил, что такой QR-код не будет отображаться на федеральном портале "Госуслуги" и действовать будет только на территории региона. Глава республики сослался на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, согласно которому наличие 300–500 единиц антител по европейским стандартам достаточно для защиты от заболевания.

Николаев уточнил, что проверку анализов будут проводить специализированные аккредитованные медицинские организации, что позволит исключить и отфильтровать поддельные документы.