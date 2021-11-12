Кремль отслеживает применение QR-кодов в регионах, заявил Песков

Кремль следит за инициативами регионов по борьбе с пандемией коронавируса, в частности по применению QR-кодов. Однако главным центром в этой работе является оперштаб правительства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, конечно, мы это всё отслеживаем", — сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя инициативу свердловских властей о продаже алкоголя по QR-кодам.

Песков подчеркнул, что власти регионов реализуют свои особые полномочия и делают всё возможное, чтобы бороться с коронавирусом "в условиях весьма и весьма повышенной, не спадающей эпидемиологической опасности". Он отметил, что действия руководства субъектов не остаются без внимания федерального оперштаба.