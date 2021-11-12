Песков назвал введение QR-кодов безальтернативной практикой в пандемию
При этом, по словам представителя Кремля, такую идею ещё предстоит серьёзно проработать в парламенте.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Практика введения системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте и при посещении различных мест применяется во многих странах мира. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной", — сказал Песков.
При этом Песков отметил, что идея федерального оперштаба по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах требует серьёзной работы в парламенте с участием специалистов и экспертов.
Ранее Лайф рассказывал, что федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.
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