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Песков назвал введение QR-кодов безальтернативной практикой в пандемию

При этом, по словам представителя Кремля, такую идею ещё предстоит серьёзно проработать в парламенте.

12 ноября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Практика введения системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте и при посещении различных мест применяется во многих странах мира. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной", — сказал Песков.

Введение QR-кодов в транспорте и кафе не противоречит конституции, заявила юрист

Введение QR-кодов в транспорте и кафе не противоречит конституции, заявила юрист

При этом Песков отметил, что идея федерального оперштаба по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах требует серьёзной работы в парламенте с участием специалистов и экспертов.

Ранее Лайф рассказывал, что федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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