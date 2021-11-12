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Адвокат рассказал, что грозит купившим фальшивые сертификаты о вакцинации россиянам

Если по вине нарушителей кто-то умер, то им светит до пяти лет тюрьмы, отметил эксперт. При этом уточнил, что на практике это доказать практически невозможно.

12 ноября, 09:54

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Тем, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, может грозить уголовная ответственность. Об этом Лайфу сообщил адвокат Игорь Ким, комментируя информацию о сливе базы данных покупателей фейковых документов.

"Приобретение, хранение и перевозка, сбыт заведомо поддельного сертификата [о вакцинации] карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы, но на практике происходит административное наказание по статье 327 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

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Если обладатель сертификата окажется источником инфекции, то ему грозит крупный штраф либо исправительные работы, пояснил Ким. А если по его вине кто-то умер, то нарушителю, как подчеркнул собеседник, светит до пяти лет тюрьмы. Он уточнил, что это произойдёт только в случае, если вина гражданина будет доказана, что практически невозможно.

"Обычно это штраф, и до реальных наказаний не доходит. Поэтому людям в базе [данных] пока ничего серьёзного не грозит. Самая большая проблема, что профилактика подобных правонарушений у нас хромает, как старая старушка", — заключил юрист.

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Ранее СМИ сообщили, что в Сеть попали данные покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации. Информация, как предполагают эксперты, была собрана организаторами незаконного бизнеса, поскольку среди прочих документов там можно найти и копии ОМС граждан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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