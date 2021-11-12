СМИ: В Сеть попали данные покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации

На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации от коронавируса и о ПЦР-тестировании. Так, база из тысячи строк стоит $120 (около 8,5 тысячи рублей), содержит паспортные данные, СНИЛС, телефон и домашний адрес, а также информацию о дате выдачи сертификата, пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, есть и более объёмные базы: в самой большой якобы собраны личные данные более 500 тысяч человек. Стоимость информации об одном составляет около 30–40 рублей. Данные, как предполагают эксперты, были собраны организаторами фейковой вакцинации, поскольку среди прочих документов там можно найти и копии ОМС граждан.

"Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой", — предупреждает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.