Вирусолог предположил, когда эпидемия ковида закончится в России

Россия может победить эпидемию коронавируса уже в следующем году, но вакцинироваться от него всё равно придётся. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — сказал Альтштейн в интервью РИА "Новости".

Вместе с тем он выразил уверенность, что коронавирус никуда не денется, будет напоминать о себе периодическими вспышками.

"И надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся", — заключил Альтштейн.