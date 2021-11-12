Вирусолог предположил, когда эпидемия ковида закончится в России
Учёный признался, что настроен оптимистически и считает, что она не навсегда с нами, хоть вспышки и будут периодически появляться.
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Россия может победить эпидемию коронавируса уже в следующем году, но вакцинироваться от него всё равно придётся. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — сказал Альтштейн в интервью РИА "Новости".
Вместе с тем он выразил уверенность, что коронавирус никуда не денется, будет напоминать о себе периодическими вспышками.
"И надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся", — заключил Альтштейн.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли универсальное антитело к разным коронавирусам. Найденная в образце крови пациента защитная частица действует на восемь различных штаммов, а заодно на атипичную пневмонию.
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