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Гинцбург рассказал, какой частоты вакцинации будет недостаточно для защиты от "дельты"

По словам учёного, изначальные штаммы коронавируса позволяли прививаться не часто, но новый всё изменил.

12 ноября, 00:58

Александр Гинцбург. Фото © Kremlin

Для борьбы с дельта-штаммом коронавируса нужно поддерживать иммунную защиту организма на высоком уровне. Это отметил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что изначальные штаммы коронавируса, в том числе "уханьский", позволяли сохранять защиту, прививаясь не реже раза в год, а то и в полтора года.

"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

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В связи с этим он и призвал поддерживать высокий уровень антител к коронавирусу в крови. Это позволит ликвидировать инфекцию до того, как она падает в клетки.

А ранее Гинцбург сообщил о разработке препарата, подавляющего коронавирус. По его словам, имеющиеся сейчас лекарства оказываются бесполезны при тяжёлых формах ковида.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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