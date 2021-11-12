После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не могла нормально заниматься сексом. С первым половым партнёром после мужа ей и вовсе казалось, что она изменяет уже на тот момент бывшему супругу.

"Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: "Нет, не хочу". Пару раз было просто так", – призналась Агата Муцениеце в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики".

С ведущей Идой Галич она даже поделилась тем, что во время первого секса после брака чувствовала себя ужасно. У Муцениеце было впечатление, что она изменяет Павлу Прилучному, хоть и давно уже была официально в разводе.

"Мне казалось, будто изменяю. Всё во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно. Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнёры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось", – рассказала Агата.

Она также призналась, что уже давно не была ни с кем в половых отношениях. И даже в шутку начала диктовать свой номер телефона, но после призналась, что не хочет заниматься сексом ради секса. Актриса отказалась от такого рода связей и просто ждёт свою любовь.