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"Как будто изменяла": Муцениеце рассказала о первом "неудобном" сексе после развода с Прилучным

Актриса настолько привыкла к своему супругу, что до сих пор не может выстроить нормальные интимные отношения.

12 ноября, 00:41
<p>Агата Муцениеце. Кадр из видео © YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCBELlne6XFSBbYaSTDbCvvA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Galich Ida</a></strong></p>

Агата Муцениеце. Кадр из видео © YouTube / Galich Ida

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не могла нормально заниматься сексом. С первым половым партнёром после мужа ей и вовсе казалось, что она изменяет уже на тот момент бывшему супругу.

"Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: "Нет, не хочу". Пару раз было просто так", – призналась Агата Муцениеце в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики".

С ведущей Идой Галич она даже поделилась тем, что во время первого секса после брака чувствовала себя ужасно. У Муцениеце было впечатление, что она изменяет Павлу Прилучному, хоть и давно уже была официально в разводе.

"Мне казалось, будто изменяю. Всё во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно. Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнёры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось", – рассказала Агата.

Она также призналась, что уже давно не была ни с кем в половых отношениях. И даже в шутку начала диктовать свой номер телефона, но после призналась, что не хочет заниматься сексом ради секса. Актриса отказалась от такого рода связей и просто ждёт свою любовь.

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Лайф напоминает, что брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце распался летом 2020 года, в качестве причины разрыва назывался роман актёра с "папиной дочкой". Однако, похоже, и с новой возлюбленной у него в отношениях не всё гладко. Однажды рузья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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