Скончался барабанщик культовой британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж

На 81-м году жизни скончался один из основателей и барабанщик старейшей британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Об этом сообщает газета The Sun.

При этом о причинах смерти музыканта пока ничего не известно.

Moody Blues была создана в 1964 году в Бирмингеме, на сегодняшний день входит в список старейших действующих рок-групп мира. Интересно отметить, что Эдж был единственным участником Moody Blues, который оставался в коллективе с момента его основания. Только три года назад музыкант в силу возраста перестал ездить на гастроли.