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Скончался барабанщик культовой британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж

Причины смерти знаменитого музыканта пока не раскрываются. Ему было 80 лет.

11 ноября, 18:05
<p>Грэм Эдж. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=439133860911833&set=a.284260433065844&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Moody Blues</a></p>

Грэм Эдж. Фото © Facebook / Moody Blues

На 81-м году жизни скончался один из основателей и барабанщик старейшей британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Об этом сообщает газета The Sun.

При этом о причинах смерти музыканта пока ничего не известно.

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Moody Blues была создана в 1964 году в Бирмингеме, на сегодняшний день входит в список старейших действующих рок-групп мира. Интересно отметить, что Эдж был единственным участником Moody Blues, который оставался в коллективе с момента его основания. Только три года назад музыкант в силу возраста перестал ездить на гастроли.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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