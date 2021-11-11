Скончался барабанщик культовой британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж
Причины смерти знаменитого музыканта пока не раскрываются. Ему было 80 лет.
Грэм Эдж. Фото © Facebook / Moody Blues
На 81-м году жизни скончался один из основателей и барабанщик старейшей британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Об этом сообщает газета The Sun.
При этом о причинах смерти музыканта пока ничего не известно.
Moody Blues была создана в 1964 году в Бирмингеме, на сегодняшний день входит в список старейших действующих рок-групп мира. Интересно отметить, что Эдж был единственным участником Moody Blues, который оставался в коллективе с момента его основания. Только три года назад музыкант в силу возраста перестал ездить на гастроли.
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