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Петиция о запрете россиянам въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Зеленским

Её автором стал бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко.

11 ноября, 18:02
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Электронная петиция с требованием запретить или ограничить въезд на Украину гражданам России набрала более 25 тысяч голосов на сайте президента Незалежной и теперь должна быть рассмотрена Владимиром Зеленским.

Её автором стал экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"*, а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. Он просит Зеленского "инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима". При этом до завершения голосования остаётся ещё 83 дня.

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А ранее в Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром". Незалежная развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами, уточнил глава МИД Дмитрий Кулеба.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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