Россияне на распродаже 11.11 на AliExpress сделали миллион заказов за 25 минут

Российские покупатели совершили миллион заказов за 25 минут на AliExpress во время распродажи 11.11. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба глобальной виртуальной торговой площадки.

Самыми популярными покупками оказались мобильные телефоны и аксессуары, а также компьютеры, товары для офиса и техника для дома.

"Также популярностью пользуются портативные зарядные устройства, смартфоны POCO, женские свитшоты, пульсоксиметры и мягкие игрушки", — рассказали представители магазина.

Накануне пресс-служба платформы сообщила о 10,5 миллиона пользователей, корзины которых были заполнены заранее. Больше всего россияне отложили товаров из категории "Дом и сад" — их оказалось 17 854 200. На втором месте была женская одежда — в общей сложности в корзины сложили 12 464 185 товаров. Третье по популярности место заняли предметы из категории "Мобильные телефоны и аксессуары" — 6 500 460.