Россияне на распродаже 11.11 на AliExpress сделали миллион заказов за 25 минут
Заранее перед днём "икс" корзины заполнили 10,5 млн человек. Среди самых желанных товаров — новогодние украшения, бьюти-аксессуары, текстиль.
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Российские покупатели совершили миллион заказов за 25 минут на AliExpress во время распродажи 11.11. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба глобальной виртуальной торговой площадки.
Самыми популярными покупками оказались мобильные телефоны и аксессуары, а также компьютеры, товары для офиса и техника для дома.
"Также популярностью пользуются портативные зарядные устройства, смартфоны POCO, женские свитшоты, пульсоксиметры и мягкие игрушки", — рассказали представители магазина.
Накануне пресс-служба платформы сообщила о 10,5 миллиона пользователей, корзины которых были заполнены заранее. Больше всего россияне отложили товаров из категории "Дом и сад" — их оказалось 17 854 200. На втором месте была женская одежда — в общей сложности в корзины сложили 12 464 185 товаров. Третье по популярности место заняли предметы из категории "Мобильные телефоны и аксессуары" — 6 500 460.
Ранее Лайф рассказал, как мужчины и женщины обманывают друг друга благодаря товарам с AliExpress. На платформе можно найти множество товаров, которые позволят выглядеть лучше в глазах противоположного пола.
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