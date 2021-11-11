11.11 — на AliExpress, Wildberries и OZON: Лучшие товары и подводные камни распродаж Купить телефон, телевизор или ноутбук со скидкой мечтают все. Но сколько на самом деле "скидывают" магазины и выгодны ли на самом деле распродажи? 11 ноября, 12:26 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

AliЕxpress

Один из самых крупных китайских маркетплейсов — центральная площадка распродаж в "чёрную пятницу". Маркетплейс предоставляет четыре основных вида выгоды для клиента: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды. В дни распродажи на некоторые товары, включая мобильную электронику и бытовую технику, скидки могут доходить до 70%. Также действуют скидки по промокоду до 1900 рублей. Азартные натуры могут установить приложение и выполнять разные задания для получения максимальной скидки.

Фото © Shutterstock

Главные распродажные товары не поменялись — топ позиций по-прежнему крепко держит электроника. Так, смартфон Apple iPhone 12 mini 256GB продают за 65 990 руб. — при изначальной цене 69 990 руб. Ноутбуки Apple Macbook Air 13" c процессором Apple M1 продают за 80 тыс. рублей — при средней цене 85 тыс. Один из самых популярных смартфонов Samsung Galaxy S20 с накопителем 128GB продают со скидкой почти в 10 тыс. — 38 990 руб. вместо 49 990 тыс. Самые популярные беспроводные наушники Apple Airpods Pro можно купить с приличной скидкой — 17 тыс. руб. — при средней цене в 25 тыс.

Wildberries

Один из главных маркетплейсов России зазывает на распродажу скидками в 95% и, похоже, подготовился к "чёрной пятнице" заранее. В этом году маркетплейс начал дарить скидки раньше всех — 28 октября. Товары на распродаже пока радуют ценниками: акустическая система JBL Link Music продаётся за 6957 руб. при средней цене 8600 руб. Беспроводные накладные наушники JBL Live 460NC продают почти вдвое дешевле средней цены — 5529 руб. вместо 10 243 рублей. Но встречаются и разочарования. К примеру, "яблочный" флагман осени iPhone 13 128GB продают со скидкой всего в тысячу рублей, и найти скидку больше на российских маркетплейсах практически нельзя.

Tmall

Российская "дочка" AliExpress, которая ещё несколько лет назад была гораздо выгоднее российских площадок как по скидке, так и по количеству ассортимента, сейчас практически сравнялась с маркетплейсами в РФ по уровню выгоды для клиента. iPhone 13 на 128Gb продаётся здесь за те же 79 900 тыс. рублей, что и в официальных магазинах. Но одновременно с этим Tmall является одним из лидеров по использованию акций и промокодов. Например, MacBook Air на процессоре M1 стоит на маркетплейсе на 7–10 тыс. дешевле, чем в большинстве магазинов — 97 тыс. вместо 105–110 тыс. рублей. Но хитрость в том, что некоторые российские реселлеры тоже готовятся к "чёрной пятнице" и тот же MacBoo Air в минимальной конфигурации можно найти за 85 тыс. рублей — это даже ниже, чем предложение от Tmall. Одним из бестселлеров Tmall на время распродажи станет и Huawei Nova 3i — бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Его цена с промокодом станет меньше на четыре тысячи и составит 14 тыс. рублей.

Фото © Shutterstock

Какие товары подешевеют сильнее всего?

Практика показывает, что самые популярные товары на маркетплейсах дешевеют сильнее остальных. Так, ожидаемая цена колонки JBL PartyBox 100 мощностью 160 Вт на AliExpress должна упасть до 18 991 руб. — при текущей цене 23 990 руб. Игровой MSI GF63 подешевеет до 78,5 тыс. с текущих 83 тыс. рублей. Также в цене упадёт практически всё, чем современные люди пользуются каждый день — робот-пылесос ILIFE V50 подешевеет на 1,5 тыс. рублей и будет стоить 8200, умные часы Huawei Watch GT 2 упадут в цене с 12 900 до 10 тыс. рублей, а беговая дорожка WalkingPad подешевеет почти вдвое — с 31 800 руб. до 18 990 руб.

В чём подвох распродаж?

В массовых распродажах есть свои подводные камни. Некоторые люди жалуются на фиктивные скидки, кто-то получает товар с большой задержкой. Ретейлер завален заказами, а Почта России далеко не всегда способна быстро их обработать. AliExpress в этом году обещает, что перебоев в связи с расширением штата и улучшенной логистикой не будет, но первый стресс-тест для системы уже начинается.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Другая неприятность — поддельный или просто испорченный товар, который продавец откажется возвращать. Недобросовестные реселлеры стремятся "под шумок" заработать на том, что не продавалось целый год или было закуплено по ошибке. Не лишним будет проявлять обычную внимательность при заказе — купленная по выгодной цене на зарубежном маркетплейсе брендовая вещь может оказаться китайским клоном или мнимым аналогом оригинала какой-то вещи. Вернуть такую покупку — целая проблема. Можно писать продавцу и жаловаться в поддержку, но ждать быстрого результата не стоит, можно потратить несколько месяцев.

Также продавцы на некоторых маркетплейсах могут "играть" с ценами, справедливо полагая, что покупатели из-за постоянных колебаний курса валют не заметят, что скидка — не такая уж и скидка. Для того чтобы отслеживать динамику цен, можно использовать специальные приложения, например, расширение для AliExpress — AliTools, — которые позволят отслеживать динамику цен, чтобы вы знали наверняка, удалось ли что-то "отхватить" по реальной скидке. Чтобы не "ловить" самое выгодное предложение самостоятельно, можно пользоваться сторонними приложениями. Такие расширения, как AliExpress Helper, Aliexpress Seller Check, ePN Cashback, Ali Price и AliExpress Radar, помогут изучить историю цен и понять, сделал продавец скидку или нет и может ли он привезти товар в сроки, указанные в карточке.

Авторы Сергей Андреев