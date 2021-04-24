Фейковая внешность: как обманывают друг друга мужчины и женщины

Представления о том, какую именно внешность следует считать красивой, жёстко диктует нам общество, СМИ и индустрия моды. К тому же пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь любителей спорта. Теперь многие качки по всему миру боятся посещать спортзал, чтобы не подцепить там опасный вирус. В вынужденном бездействии растут лишние килограммы, лето приближается, и креативные бизнесмены не дремлют.

Тело античного бога Фото © AliExpress

На китайской торговой площадке Taobao появилось предложение купить себе тело атлета. Фальшивая мускулатура из качественного силикона доступна покупателям в нескольких исполнениях, разного типа, объёма и цвета. Эта новинка обойдётся покупателям в сумму больше 15 тысяч рублей. Можно взять только ту часть, которую мужчина желает приукрасить: верхнюю, нижнюю или всю фигуру. Костюмы из медицинского силикона имитируют кубики на животе, мускулы, упругие ягодицы, а их цвет не отличить от цвета человеческого тела.

Нижнее бельё, увеличивающее пенис Фото © SIA Joom

Британский модельер Эндрю Кристиан создал увеличивающее пенис мужское нижнее бельё.

Дизайнер наполнил мужские трусы на "самом важном месте" специальным гелем. Благодаря этой идее у нижнего белья получился эффект большего пениса. Модельер считает, что любой мужчина в таких трусах сможет гордо предстать перед возлюбленной и удивить её.

Поразить свою даму сильный пол может и более бюджетно, если трусы от модельера ему не по карману.

Как и во многих случаях, "Алиэкспресс" придёт на выручку. На торговой площадке можно купить за 500 рублей трусы со специальным кармашком в нужном месте и губку, которая визуально увеличивает мужское достоинство.

Накладная попа Фото © AliExpress

Упругую попу можно купить в отделе нижнего белья, а не ценой усилий в спортзале. Такие трусы увеличивают ягодицы и делают их подтянутыми. Накладная силиконовая пятая точка мягкая и упругая на ощупь. Правда, неродная попа может подвести. В Сети встречается видео, в котором накладные ягодицы отваливаются в клубах во время танцев.

Силиконовые накладки для коррекции кривизны ног Фото © AliExpress

Лёгкое решение "накачать" икры ног без посещения спортзала. Заодно силиконовые накладки визуально корректируют кривизну ног и их чрезмерную худобу.

Искусственные соски Фото © AliExpress

Стилисты отмечают, что бюстгальтеры всё менее популярны среди современных икон стиля. Фейковые соски, проступающие через одежду, гарантируют внимание мужчин. По крайней мере так обещает реклама этих аксессуаров.

Фейковые соски стали популярными после того, как их использовали Ким Кардашьян, Аманда Холден, Келли Брук, Дженнифер Энистон. На "Алиэкспрессе" подобную атрибутику можно приобрести по цене от 300 руб.

Накладные зубы Фото © AliExpress

Индустрия красоты обещает визуально подправить вашу улыбку без посещения стоматолога. В последнее время популярностью пользуются накладные зубы, которые можно приобрести на AliExpress за 100–200 рублей. Продавцы съёмных виниров обещают белоснежную улыбку без кропотливой и дорогостоящей работы зубного врача. Но лучше не затягивать с походом к стоматологу.

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