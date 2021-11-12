Жертвой жуткой давки на концерте Трэвиса Скотта стал ещё один человек

Travis Scott’s #AstroWorld concert looks like an episode of Metalocalypse pic.twitter.com/2IiK858xQE — 𖤐Unknown Comedian𖤐 (@Sad_Clown_666) November 6, 2021

Число погибших на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта возросло. После смерти 22-летнего студента из Техаса их стало девять. Бхарти Шахани, учащийся факультета информатики университета A&M, скончался от "ужасных травм", полученных 5 ноября на фестивале Astroworld, сообщил адвокат семьи Джеймс Ласситер.

"Мы хотим удостовериться, что люди, которые решили поставить прибыль выше безопасности жизни детей, понесли ответственность", — цитирует заявление Ласситера Reuters.

Издание отмечает также, что ещё один пострадавший, 9-летний мальчик, по-прежнему находится в коме и борется за жизнь.

Мохит Беллани, двоюродный брат погибшего студента Шахани, который также присутствовал на концере, утверждает, что полицейские баррикады окружали посетителей, усугубляя давку. В свою очередь, начальник полиции Хьюстона Трой Финнер отмечает, что власти проинформировали промоутера во время выступления Скотта, что для одного или нескольких посетителей проводится сердечно-легочная реанимация, и попросили остановить концерт. Между тем, адвокат Скотта раскритиковал заявления полиции как непоследовательные. Он заявил, что должностные лица Хьюстона должны прекратить "высасывание из пальца". Сам рэпер попросил пострадавших связаться с ним, заявив, что он "отчаянно хочет выразить соболезнования и оказать помощь".

Please lift this sweet boy in prayer. 9YO Ezra Blount was on his dads shoulders at #AstroWorld as he tried to protect him from crowd surge. His dad was overcome by pressure, Ezra fell and was trampled. His family says all organs are damaged, brain swelling- praying for a miracle pic.twitter.com/zEO74XqK61 — Stefania Okolie (@StefaniaOnABC13) November 8, 2021

В целом против продюсера Live Nation Entertainment Inc (LYV.N) и Скотта было подано не менее 50 исков из-за смертей и травм, связанных с концертом.

Ранее Лайф сообщал, что рэпер Дрейк впервые обратился к семьям погибших в давке во время его выступления с Трэвисом Скоттом. Ранее музыканта обвинили в том, что он с коллегой не остановил концерт после начала паники.