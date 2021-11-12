Германия забила Лихтенштейну девять безответных голов в отборе на ЧМ
Свою лепту в это внесла и сама побеждённая команда: два из этих мячей оказались в воротах по её же вине.
Фото © Twitter / DFB_Team
Сборная Германии по футболу с разгромным счётом одержала победу над командой из Лихтенштейна. В матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 она смогла забить девять безответных голов.
Встреча в Вольфсбурге. Мячи забили Илкай Гюндоган, Лерой Сане (два), Марко Ройс, Томас Мюллер (два) и Ридле Баку. В дополнение к этому игрок обороны гостей Даниэль Кауфман срезал мяч в свои ворота, а затем автоголом отметился защитник Макс Гоппель.
Немцы уже досрочно завоевали путёвку на чемпионат мира — 2022. А занявшая второе место в их группе команда сыграет в стыковых матчах в марте.
Как рассказывал Лайф, ранее российская сборная тоже отличилась: разгромила Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022.
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