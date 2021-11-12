На Украине заявили об "энергетической войне" с Россией
По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис".
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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что его страна фактически якобы находится в состоянии "энергетической войны" с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".
"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией", — заявил Немчинов.
По версии замминистра, Москва якобы блокирует поставки угля из Казахстана на Украину, сокращает транзит газа в Европу через её территорию.
"То есть они делают всё для того, чтобы мы ещё больше почувствовали на себе этот кризис", — отмечает Максим Немчинов.
Он полагает, что власти Украины эти действия "нивелируют на сегодняшний день достаточно успешно".
Лайф писал, что в Раде недавно назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной стала катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но затем не нашла другого выхода и начала закупать электричество у Минска.
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