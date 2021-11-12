На Украине заявили об "энергетической войне" с Россией

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что его страна фактически якобы находится в состоянии "энергетической войны" с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией", — заявил Немчинов.

По версии замминистра, Москва якобы блокирует поставки угля из Казахстана на Украину, сокращает транзит газа в Европу через её территорию.

"То есть они делают всё для того, чтобы мы ещё больше почувствовали на себе этот кризис", — отмечает Максим Немчинов.