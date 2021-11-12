На Украине вспомнили про атом: Энергокризис грозит обернуться новым Чернобылем Попытка украинских властей компенсировать нехватку энергоресурсов за счёт досрочного выведения АЭС из ремонта может не только похоронить всю энергетику страны, но и привести к ядерной катастрофе. 11 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Состояние украинской энергетики в последние годы оставляло желать лучшего, а отказ Петра Порошенко после 2017 года закупать уголь из ДНР и ЛНР только увеличил проблемы отрасли. Из-за снижения производства энергии на ТЭЦ украинской энергетике пришлось учиться маневрировать при помощи АЭС, что стало приводить к частым поломкам на этих объектах. А в этом году нехватка угля и газа грозит похоронить остатки ядерного хозяйства СССР на Украине, потому что украинская власть решила выжать из него всё, чтобы не замёрзнуть. Но о результатах таких манипуляций, кроме специалистов-атомщиков, никто не догадывается. А они заявляют, что компенсация нехватки электроэнергии за счёт атомных электростанций, которые планируется досрочно вывести из ремонта, может стать для Киева шагом к Чернобылю 2.0.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, ситуация в украинской энергетике выглядит крайне критично: 62 из 88 энергоблоков ТЭС находятся в нерабочем режиме. Ситуацию с украинской энергетической системой можно сравнить с тяжелобольным, лежащим в палате. Информацию о нём дают противоречивую, но уже можно видеть, как он кашляет кровью, считает работавший специалистом на Ровенской АЭС в 2000-е годы глава фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

— На прошлой неделе украинцы запросили 500 мегаватт помощи из Белоруссии, это аварийный запрос, когда деваться уже некуда. При этом у них до последнего работал Бурштынский энергоостров, который снабжал энергией Евросоюз. В такой ситуации они занимались продажей последнего, сейчас, правда, опомнились. Затем попросили у Словакии 100 мегаватт. То есть в общей сложности, если судить по перетокам, там уже недостача в 600 мегаватт, но я думаю, что реально там всё ещё хуже. Тут надо учитывать, что прямо сейчас на полную мощность работает днепровский каскад ГЭС. Гидроэнергия — ресурс возобновляемый, но недостаточный. Обычно её используют только утром и вечером, в пиковые нагрузки и аккуратно расходуют до весны, зимой река мелеет, вода уходит в снег. Сейчас они прожирают и этот ресурс, что они будут делать с гидроэлектростанциями зимой, я не знаю, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что правительство Зеленского пытается купировать полный развал энергосистемы. При плохом варианте развития выйти из строя может разом большинство энерго- и электростанций в стране.

— При понижении напряжения падает частота, то есть производительность. Все энергостанции, кроме ГЭС, так или иначе охлаждаются, а это значит, что используются насосы для подачи воды. И вот падение напряжения бьёт и по ним. В итоге если уровень упадёт критически, то и они перестанут работать, тогда вся система накроется медным тазом. Из строя начнут выходить даже работающие блоки. Поэтому сейчас они готовы покупать электричество за любые деньги, чтобы покрывать эти аварийные перетоки, даже запросили уголь из ЛНР и ДНР, наступив на горло своей националистической песне, — заявил Анпилогов.

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При этом у директоров АЭС желания участвовать в этой афере "Дать энергию любыми средствами" нет, так как на них лежит ответственность за возможные неполадки. Для этого, полагает политолог Александр Роджерс, они и пытаются выйти в состояние ремонта, чтобы не подвергать себя и свои энергоблоки риску.

— АЭС должна работать стабильно. Все перетоки, перепады в пиковые нагрузки, суточное маневрирование совершаются за счёт ГЭС и ТЭС, но в связи с кризисом эту роль решили перекинуть на атомные станции. Это очень сильно сокращает срок жизнедеятельности реактора и потенциально крайне опасная мера. Сейчас, когда их насильно заставляют вернуться в строй, досрочно завершив ремонтные работы, они будут вынуждены дёргать за рычаги. Косвенно это говорит о том, что система выработки электричества как полноценно работающий механизм развалилась, — сказал Роджерс.

Отметим, что график ремонтов станций, а также перегрузок ядерного топлива осуществляется ещё и в рамках общей эксплуатации реакторов. В условиях неполной перегрузки, либо не сделанной вовсе, блок будет включён с уже выгоревшим топливом. Что может привести к повторению трагических событий 1986 года в Чернобыле.

— Это значит, что уран 235 образовал плутоний и другие изотопы, то есть меняется его нейтронная конфигурация. Вся начинка внутри блока испускает нейтроны, поддерживающие атомную реакцию. И там важно иметь среднюю и постоянную температуру, нельзя допускать, чтобы часть компонентов реактора была слишком холодной, а часть слишком горячей. Поэтому их равномерно распределяют, а топливу требуется перманентная перезагрузка. Это можно сравнить с автомобильным двигателем, не нужно, чтобы он постоянно работал на повышенных или пониженных оборотах. Кстати, именно из-за схожей ситуации и случился печальный своей знаменитостью Чернобыль, — пояснил Анпилогов.

Он отметил, что, безусловно, нынешние реакторы сложнее чернобыльских и предохранены от точно такого же развития событий, но исключать массу проблем, которые могут произойти с реактором в случае невыполнения планового ремонта, не стоит. Как минимум для дальнейшей выгрузки топлива потребуется дорогостоящий ремонт и, вполне вероятно, что отдельные блоки придётся выводить из эксплуатации более чем на год.

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— Основной проблемный критерий — возраст реакторов. После 1991 года построено всего два блока — на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Их достраивала Россия, у Украины таких технологий не было и уже не будет. Все реакторы — советские, начала 1970-х годов. То есть они уже служат порядка 50 лет. При этом никаких вменяемых программ по продлению жизни реакторов там нет. Если в России тратятся на это миллиарды рублей, в Японии хотя бы картонки с текстурой бетона подкладывали, то на Украине просто печатают ватман, на котором пишут, что срок продлился. Как сейчас говорит молодёжь в Интернете, "мем смешной, а ситуация страшная". В общем, можно лишь поразиться тому, с каким запасом прочности делали в Советском Союзе эти сложнейшие механизмы, — сказал Анпилогов.

При этом, как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, в случае атомной аварии реально никакой ответственности никто нести за неё не будет. Виноватого уже назначали, и он всех устраивает.

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— Это же политическое решение, которое снижает безопасность украинской энергетики. Мы в очередной раз видим, что это незаконное государственное образование ставит целесообразность своего существования под вопрос. Они же ведь всё прекрасно понимают: что виноватым назначат Путина или каких-нибудь агентов Кремля. Оценивать будут США и "международное сообщество", а им уже и так всё понятно, — подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обещал "развивать ядерную энергетику", однако никаких практических действий в этом направлении сделано не было. На текущий момент энергоблоки атомных станций на Украине являются не фундаментом для развития нового, но наследием от советской эпохи, которое неэкономно прожигают власти Украины.

Авторы Никита Юрченко