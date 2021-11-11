Зампостпреда России при ООН: Много вопросов к ЕС по кризису на границе Польши
Дмитрий Полянский опроверг утверждения, что Москва и Минск якобы перебрасывают туда мигрантов.
Фото © LiFE / Артур Матвеев
У России набралось много вопросов к странам – членам Евросоюза по теме кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам", — сказал Полянский перед рассмотрением этого вопроса в Совбезе.
Он отметил, что можно считать полным позором и нарушением всех возможных конвенций и международных правил вытеснение мигрантов Польшей на территорию Белоруссии. Полянский опроверг утверждения, что Москва и Минск якобы перебрасывают беженцев на границу с Польшей.
Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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