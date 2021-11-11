Зампостпреда России при ООН: Много вопросов к ЕС по кризису на границе Польши

У России набралось много вопросов к странам – членам Евросоюза по теме кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам", — сказал Полянский перед рассмотрением этого вопроса в Совбезе.