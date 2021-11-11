Впервые участники конкурса "Большая перемена" смогут получить гранты на проекты

Участники всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", впервые в 2021 году могут претендовать на денежные гранты для реализации инициатив.

"Мы ввели отдельную номинацию для участников "Большой перемены", в этом году на финале у ребят есть возможность не просто защитить свои проекты, но и получить возможность финансирования. Важное условие для реализации этих проектов в том, что они реализуются командами, то есть эти проекты командные, не индивидуальные", — сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Она добавила, что на проекте порядка 123 тысяч учителей-наставников и больше 150 тысяч семей. Ещё одна особенность этого года — большое количество мероприятий, посвящённое сближению поколений. И жюри приветствует инициативы, в реализации которых будут задействованы педагоги и члены семей. А также, добавила руководитель Федерального агентства, в "Большой перемене" больше десяти направлений по экологии, технологиям, волонтёрству, есть патриотическое направление вместе с "Юнармией" — максимально вся палитра интересов детей учтена. И все проекты по этим направлениям могут быть поддержаны, отметила Разуваева.