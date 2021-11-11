Россиянин заявил, что бывшая жена обманом родила от него детей. Видео © Telegram-канал Mash

Житель Пензы заявил, что его бывшая сожительница родила двойню от его донорского материала, а потом заставила платить ей алименты. По словам мужчины, в гражданском браке ей диагностировали бесплодие, операции ЭКО прошли безуспешно. Тот ушёл к другой.

"Я хотел семью нормальную, детей — жить ради чего-то, а меня просто взяли и скрестили для чего-то с непонятными женщинами без моего ведома... я, глупый, пошёл просто сдать анализ, а получил двоих детей", — говорит сегодня "потерпевший" Алексей телеграм-каналу Mash.

Он жалуется, что платить алименты ему нечем — денег в его новой семье не хватает. Уйдя от Елены, он успел жениться и завёл долгожданного ребёнка в новой семье. Экспертизы подтвердили родство детей Елены с Алексеем, и теперь он обязан платить по 14 тысяч рублей в месяц. Между тем, пока он отказывался это делать, накопился долг в 400 тысяч рублей. Ставший отцом "по независимым от себя обстоятельствам" обратился в прокуратуру, она уже передала дело в СК.