Президент Польши заявил о наивысшей готовности силовиков из-за кризиса на границе
У рубежей государства со стороны Белоруссии находятся тысячи беженцев из стран Ближнего Востока.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Силовые структуры Польши, обеспечивающие безопасность на польско-белорусской границе, находятся в состоянии наивысшей готовности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Сказал он об этом во время обращения к народу в связи с Днём независимости.
"Наши пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности", — сказал Анджей Дуда.
При этом польский лидер заверил, что республика может справиться с текущим кризисом на границе.
Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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