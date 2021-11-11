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Турецкие авиалинии пообещали не возить в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена

Эти ограничения не коснутся тех клиентов авиакомпании, которые обладают дипломатическими паспортами.

11 ноября, 19:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила не брать на борт самолётов, летящих в Минск, граждан Ирака, Йемена и Сирии. Об этом сообщил в четверг в своём микроблоге в "Твиттере" представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.

"Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолётов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами", — информировал Кумох.

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Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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