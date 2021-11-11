Турецкие авиалинии пообещали не возить в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена
Эти ограничения не коснутся тех клиентов авиакомпании, которые обладают дипломатическими паспортами.
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила не брать на борт самолётов, летящих в Минск, граждан Ирака, Йемена и Сирии. Об этом сообщил в четверг в своём микроблоге в "Твиттере" представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.
"Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолётов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами", — информировал Кумох.
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Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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