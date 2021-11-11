Турецкие авиалинии пообещали не возить в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила не брать на борт самолётов, летящих в Минск, граждан Ирака, Йемена и Сирии. Об этом сообщил в четверг в своём микроблоге в "Твиттере" представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох.