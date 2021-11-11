Лукашенко помогает Варшаве заработать деньги на беженцах: Что пишут западные и польские СМИ о кризисе с мигрантами Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции Запада на ситуацию возле польско-белорусской границы, почему польские журналисты заходятся в истерике о войне, а западные считают деньги. 11 ноября, 18:01 Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Миграционный кризис на польско-белорусской границе является, пожалуй, самой важной темой в польских СМИ. И, по всей видимости, будет оставаться ею ещё долго. "С начала года пограничная служба зафиксировала почти 32 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них в ноябре почти 17,3 тыс.", — пишет Polsatnews. Судя по всему, в декабре будет примерно столько же — с каждым днём возле границы скапливается всё большее количество беженцев, поскольку, по сообщениям издания Gazeta, всё больше и больше мигрантов прилетает в Минск. "Если две недели назад у нас была одна большая группа, сосредоточенная возле Кузницы и пытавшаяся пересечь границу, то теперь мы имеем дело с более мелкими группами", — говорит министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По мнению польских журналистов, их страна стала самой настоящей жертвой агрессии — прежде всего со стороны белорусского режима. Мол, Батькины спецслужбы контролируют и направляют потоки беженцев. По словам мигранта из Афганистана Юсефа Аталлаха, белорусская армия каждую ночь приходила, забирала группу мигрантов из 30–40 человек и толкала их к границе. "Они смотрят на границу и, если там никого нет, дают резак и заставляют перерезать забор из колючей проволоки", — сказал он. Другой беженец сообщил, что белорусские охранники иногда сами вырезали дыры в заборе, чтобы помочь мигрантам добраться до Польши или Литвы", — пишет издание Onet.

"Мигранты получают инструкции — например, как использовать детей для пересечения границы. "Возьмите детей, обнимите их, выглядите грязными и усталыми", — говорит представитель польских властей Станислав Жарин. Инструкции, понятно, не для того, чтобы пересечь границу, а для того, чтобы журналисты сделали качественные снимки того, как злобные польские погранцы применяют насилие к грязным и усталым людям с детьми на руках.

Другие же уверяют, что агрессию осуществляет не только и не столько Белоруссия. "Лукашенко является исполнителем этой атаки. Стоит же за всем Москва и президент Путин, который хочет восстановить Российскую империю — чему мы, поляки, яростно противостоим", — заявляет премьер-министр Матеуш Моравецкий.

И в этой связи польские СМИ в штыки восприняли предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, порекомендовавшего Евросоюзу профинансировать белорусским властям содержание мигрантов на их территории — дабы они не ломились в ЕС. "Предложение России может показаться примирительным, особенно для стран Западной Европы, только потому, что оно основано на очевидной лживости сравнения положения беженцев в Турции в 2015 году и экономических иммигрантов в Белоруссии в 2021 году. В Турции — классические беженцы, бегущие в соседнюю страну из-за войны в Сирии и её последствий. В Белоруссии же — иммигранты, которые попали в эту страну по воздуху (40–50 рейсов в неделю), покупая путёвки туда за большие деньги и оставаясь в ней на основании выданных им виз, — говорит польский депутат Европарламента Збигнев Кузьмук. — В этой ситуации предложение Лаврова — это попытка организовать для Белоруссии значительную финансовую инъекцию со стороны ЕС и тем самым сократить финансовую помощь России режиму Лукашенко".

Польские же журналисты называют предложение Сергея Лаврова одним словом — "шантаж", другие заявляют о "русской наглости". "Предложение России лишь подтверждает грабительский характер всей псевдоиммиграционной операции белорусских и российских служб. Понятно, что дело не в гуманитарных соображениях, а в вымогательстве денег", — возмущается польское издание Wprost.

Хотя на самом деле тут шантажа и близко нет. Российский министр предлагает Польше и Европе решение проблемы — не лучшее, но наименее худшее из тех, которые на сегодняшний момент есть. А какие ещё варианты? Продолжать побоище на границе, каждое из которых дискредитирует не только поляков, но и Евросоюз в целом (претендующий, напомним, на статус правозащитного "камертона")? Надеяться на то, что беженцы исчезнут? Так они не исчезнут, им деваться некуда. Они находятся на контрольно-следовой полосе между польской и белорусской границами вот уже много дней, и у многих банально истёк срок действия белорусской визы. То есть вернуться в Минск они уже не могут ни юридически, ни — учитывая, что многие потратили все свои деньги на то, чтобы попасть на границу, — физически. Даже если сейчас вдруг по какой-то причине Европа договорится с Минском о блокировании новых рейсов с Ближнего Востока, с этими тысячами уже находящихся возле границы беженцев что-то надо будет делать. В ином случае они там банально умрут от холода и голода.

При этом поляки искренне считают, что ЕС как-то должен им помочь. Причём в этом — что редкость — сошлись и правящая партия, и оппозиция. "Защита польской границы — это, конечно, наш национальный интерес. Однако сейчас под угрозой безопасность и стабильность всего Евросоюза. Гибридная атака Александра Лукашенко направлена на всех нас. Но нас не запугать, мы защитим мир в Европе вместе с нашими партнёрами из ЕС и НАТО", — комментирует происходящее Матеуш Моравецкий. "Сейчас этот вопрос носит локальный характер, но он должен быть надрегиональным, общеевропейским, ведь речь идёт о защите границы Европейского союза. Польша должна проявлять дипломатическую активность, она должна заручиться поддержкой в ​​Европейском союзе, подтянуть его к защите восточной границы ЕС", — утверждает депутат от "Гражданской платформы", бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына.

К тому же Лукашенко действительно угрожает не только Польше, но и всему ЕС. "Вы снова хотите ввести против нас санкции? Тогда мы вас заморозим", — напоминает The Washington Post об угрозе Александра Григорьевича отрубить газ всей Европе.

"У лидеров, столкнувшихся с миграционным кризисом, есть выбор. Они могут либо потратиться в финансовом и политическом плане на то, чтобы остановить приток беженцев на их стартовой точке, либо оплачивать счета после того, как они прибудут к ним", — пишет Bloomberg. По идее, начальной точкой здесь является Ближний Восток, но там оплачивать счета уже поздно. Другой точкой является Белоруссия, но Европа категорически против оплачивать белорусам палатки и лагеря для беженцев. Значит, получается, что стартовой точкой въезда беженцев является Польша и помогать нужно ей.

"Неудивительно, что человек, который так жестоко относится к собственным гражданам, будет жестоко использовать и других. И теперь в качестве мести Европы за оскорбительные санкции против его режима он превращает беззащитных людей в оружие", — пишет The Guardian.

Однако Евросоюз — к недовольству поляков — не особо стремится помогать Польше. Во-первых, объективно не понимает, каким образом это сделать, если Варшава принципиально не готова пропускать беженцев на свою территорию. Во-вторых, кое-кто из еврочиновников с попкорном наблюдает за тем, как поляки (с которыми у ЕС, напомним, серьёзный конфликт) пытаются выгрести из столь сложной в имиджевом плане ситуации. Может, всё-таки стоит внимательнее присмотреться к российскому предложению?

Авторы Геворг Мирзаян