В Пензе отец и его 12-летняя дочь насмерть отравились угарным газом. Видео © СУ СК РФ по Пензенской области

В Пензе в одной из квартир обнаружили тела скончавшихся мужчины и его малолетней дочери. По версии следствия, они отравились угарным газом, сообщают в региональном управлении СК РФ.

"Вечером 10 ноября 2021 года родственниками в квартире дома по улице Попова в городе Пензе обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и его малолетней дочери 2009 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты изучают техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания.