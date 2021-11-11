Повышать эффективность вакцин от ковида будет искусственный интеллект

Эффективность российских вакцин от ковида планируют повысить с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила руководитель группы "Биоинформатика" Института AIRI Ольга Кардымон.

На конференции AI Journey она заметила, что институт будет улучшать иммунологические свойства S-белка — основного компонента большинства препаратов. В первом блоке специалисты планируют сделать его более привлекательным для антител, способных остановить вирус, для чего был разработан компьютерный дизайн белка, в который специально внесли несколько мутаций, передаёт РБК.

Второй разработкой является использование NLP-подхода, который определяет участки белков вируса, распознающиеся иммунной системой. Учёные обучают модель, чтобы она распознавала такие участки на поверхности S-белка, а затем определяла, вызывают ли они иммунный ответ. Также специалисты предполагают, что эту модель можно будет использовать для оценки влияния отдельных мутаций в отдельных положениях на связывание с антителами.

"Мы надеемся, что в результате вакцины станут более эффективными в случае появления новых мутаций и штаммов. На разработку новых вакцин в лабораториях будет уходить меньше времени", — заметила Кардымон.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Центром имени Гамалеи, разработавшим первую отечественную вакцину "Спутник V".