Эксперты оценили реальность угрозы Лукашенко о перекрытии газопровода "Ямал – Европа"

Минск не перекроет поток голубого топлива, который идёт в Польшу по газопроводу "Ямал – Европа". Ключи от вентилей находятся у "Газпрома", считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, его слова приводит kp.ru. Даже если президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с письмом в российскую компанию — у Москвы не будет оснований для этого. Ведь РФ, наоборот, наращивает поставки газа в Европу.

"Нам не нужно перекрытие транзита. На полную мощность работает украинская труба, другие системы. В этом плане мы не сторонники эскалации, так что я думаю, что речь идёт об эмоциональных заявлениях, реализованы они на практике не будут", — заявил Симонов в интервью радио "Комсомольская правда".

А вот лишить Европу транзита грузов в Россию и Казахстан, который проходит через Белоруссию, Лукашенко вполне способен, убеждён председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Россия зависит от транзита товаров, сырья, станков через республику. Так, например, если граница будет закрыта с одной или другой стороны, то в РФ могут начаться перебои с поставками лекарств или товаров длительного пользования. Но если для Москвы такое развитие событий будет "проблематичным", то для самого Минска и вовсе критичным, полагает эксперт. Тем более что Польша — один из главных торговых партнёров Белоруссии, несмотря на сложности в отношениях, отмечает Янин.

Если вернуться к вопросу блокировки подачи газа в Европу Минском, то стоит отметить, что на слова Лукашенко в ЕС уже ответили. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европа не позволит Лукашенко запугать себя угрозами.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией", — подчеркнул Джентилони.