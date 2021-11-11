Потерянный обломок Луны нашли недалеко от Земли

Вращающийся вокруг Солнца вместе с Землёй астероид Камоалева имеет сходный с Луной материал. По мнению учёных, он является отколовшимся обломком Луны или несформировавшимся спутником Земли, пишет журнал Communications Earth & Environment.

Отмечается, что астероид (469219) 2016 HO3, получивший впоследствии название Камоалева (что в переводе с гавайского означает "колеблющийся обломок"), был открыт 27 апреля 2016 года. Его диаметр составляет примерно 40 метров, а период обращения вокруг Солнца — порядка 366 дней.

Из-за особенностей орбиты астероид Камоалева можно наблюдать только в течение нескольких недель в году. Как полагают астрономы, он будет оставаться спутником Земли ещё как минимум на протяжении миллиона лет. Стоит отметить, что у астероида красный спектр отражения, который, в свою очередь, похож на спектр минералов поверхности Луны. Поэтому астрономы из Аризонского университета пришли к выводу, что он мог возникнуть как часть системы "Земля – Луна".