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Устройства Apple получат функцию завещания данных после смерти пользователя

Нововведение будет доступно для тех, кто обновит устройство до версии 15.2, сейчас она проходит бета-тест. Уточняется, что в список близкого окружения могут попасть только до пяти человек.

11 ноября, 18:29

Фото © Pexels

Американская компания Apple в новой версии операционной системы iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. Об этом сообщил портал The Verge.

По данным издания, с помощью новой функции Digital Legacy ("Цифровое наследство") пользователю будет предоставлена возможность назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни смогут заполучить доступ к аккаунту облачного хранилища iCloud. Уточняется, что нововведение будет доступно для тех, кто обновит устройство до версии 15.2, сейчас она проходит бета-тест.

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При этом после смерти пользователя Apple всё равно потребует от указанных контактов, которым "завещали" данные, предъявить свидетельство о кончине. Однако процесс всё равно будет значительно проще, поскольку в настоящий момент доступ к личной информации умершего можно получить только по решению суда.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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