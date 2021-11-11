Устройства Apple получат функцию завещания данных после смерти пользователя

Американская компания Apple в новой версии операционной системы iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. Об этом сообщил портал The Verge.

По данным издания, с помощью новой функции Digital Legacy ("Цифровое наследство") пользователю будет предоставлена возможность назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни смогут заполучить доступ к аккаунту облачного хранилища iCloud. Уточняется, что нововведение будет доступно для тех, кто обновит устройство до версии 15.2, сейчас она проходит бета-тест.

При этом после смерти пользователя Apple всё равно потребует от указанных контактов, которым "завещали" данные, предъявить свидетельство о кончине. Однако процесс всё равно будет значительно проще, поскольку в настоящий момент доступ к личной информации умершего можно получить только по решению суда.