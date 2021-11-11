Теперь в активе форварда 16 забитых мячей. По этому показателю он обошёл Дмитрия Сычёва, у которого голов за национальную команду было лишь 15.

В лидерах — Артём Дзюба и Александр Кержаков, у которых по 30 забитых мячей. Уже в ближайших матчах Смолов может сравняться по голам с Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным, у которых их по 17.