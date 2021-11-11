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Погоня за Дзюбой: Смолов обошёл Сычёва и поднялся на седьмое место в списке бомбардиров сборной России

Впрочем, до первой строчки, где царствуют Артём Дзюба и Александр Кержаков, ещё достаточно далеко.

11 ноября, 18:25

Фото © РФС

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов благодаря голу в ворота Кипра поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Теперь в активе форварда 16 забитых мячей. По этому показателю он обошёл Дмитрия Сычёва, у которого голов за национальную команду было лишь 15.

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В лидерах — Артём Дзюба и Александр Кержаков, у которых по 30 забитых мячей. Уже в ближайших матчах Смолов может сравняться по голам с Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным, у которых их по 17.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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