Погоня за Дзюбой: Смолов обошёл Сычёва и поднялся на седьмое место в списке бомбардиров сборной России
Впрочем, до первой строчки, где царствуют Артём Дзюба и Александр Кержаков, ещё достаточно далеко.
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Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов благодаря голу в ворота Кипра поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России.
Теперь в активе форварда 16 забитых мячей. По этому показателю он обошёл Дмитрия Сычёва, у которого голов за национальную команду было лишь 15.
В лидерах — Артём Дзюба и Александр Кержаков, у которых по 30 забитых мячей. Уже в ближайших матчах Смолов может сравняться по голам с Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным, у которых их по 17.
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