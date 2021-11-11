Меркель в разговоре с Путиным возложила на Минск вину за миграционный кризис на границе
По мнению и.о. канцлера ФРГ, белорусский режим использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз.
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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что считает власти Белоруссии виновными в наплыве мигрантов к границе с Польшей. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Он заметил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора Меркель и Путин обменялись мнениями по поводу сложившейся ситуации.
"Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — заявил Зайберт.
Он также заметил, что Меркель затронула вопросы безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала российского президента продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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