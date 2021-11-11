Меркель в разговоре с Путиным возложила на Минск вину за миграционный кризис на границе

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что считает власти Белоруссии виновными в наплыве мигрантов к границе с Польшей. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он заметил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора Меркель и Путин обменялись мнениями по поводу сложившейся ситуации.

"Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", — заявил Зайберт.