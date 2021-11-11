НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врачи предупредили об опасной болезни, которую легко спутать с коронавирусом

Среди симптомов выделяются отёк миндалин, поражение печени и селезёнки. Основное же отличие от других инфекций — увеличение лимфатических узлов.

11 ноября, 18:36

Фото © Pixabay

Врачи предупредили об опасной болезни, которую легко спутать с CoViD-19 из-за схожих симптомов. Речь идёт о мононуклеозе, вызываемом вирусом Эпштейна – Барр, сообщает Sabah.

Авторы публикации отмечают, что среди симптомов выделяются отёк миндалин, поражение печени и селезёнки. Однако главное отличие мононуклеоза от других инфекционных заболеваний — увеличение лимфатических узлов.

"На фоне распространения CoViD-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезёнки", — указано в публикации.

О риске смерти при смешении ковида с другими болезнями у детей предупредил педиатр

О риске смерти при смешении ковида с другими болезнями у детей предупредил педиатр

Отмечается, что передача заболевания возможна через жидкости человеческого тела, в частности слюну. Болезнь выдают жар, боль в горле, ломота, слабость, сыпь и лимфатический отёк. Проявиться эти признаки могут спустя четыре – шесть недель после заражения.

Врач рассказал, как ковид будит в организме "немого убийцу"

Врач рассказал, как ковид будит в организме "немого убийцу"

Ранее Лайф рассказывал о россиянке Дарье Павлюченко, которая заболела мононуклеозом. Она является бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года.

Авторы
Григорий Воронцов

Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1