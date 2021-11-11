Врачи предупредили об опасной болезни, которую легко спутать с коронавирусом

Врачи предупредили об опасной болезни, которую легко спутать с CoViD-19 из-за схожих симптомов. Речь идёт о мононуклеозе, вызываемом вирусом Эпштейна – Барр, сообщает Sabah.

Авторы публикации отмечают, что среди симптомов выделяются отёк миндалин, поражение печени и селезёнки. Однако главное отличие мононуклеоза от других инфекционных заболеваний — увеличение лимфатических узлов.

"На фоне распространения CoViD-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезёнки", — указано в публикации.

Отмечается, что передача заболевания возможна через жидкости человеческого тела, в частности слюну. Болезнь выдают жар, боль в горле, ломота, слабость, сыпь и лимфатический отёк. Проявиться эти признаки могут спустя четыре – шесть недель после заражения.