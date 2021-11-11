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Скончался основатель Московского детского театра Геннадий Чихачёв

За свою карьеру он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста, а также был лауреатом премии Правительства Москвы.

11 ноября, 18:43
<p>Геннадий Чихачёв. Фото © Московский детский музыкально-драматический театр</p>

Геннадий Чихачёв. Фото © Московский детский музыкально-драматический театр

В возрасте 69 лет скончался основатель и бессменный руководитель Московского детского музыкально-драматического театра Геннадий Чихачёв. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Ушёл большой режиссёр, большой человек, большой артист Геннадий Чихачёв. Осиротел театр, который он создал 35 лет назад", — сказано в записи.

Причины смерти Чихачёва не уточняются. В Департаменте культуры Москвы заметили, что театр был основан в 1987 году, а спустя семь лет получил статус государственного. При этом Чихачёв, уточнили в департаменте, смог создать театр, "спектакли в котором интересны как взрослой, так и детской аудитории".

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Геннадий Чихачёв родился 19 декабря 1952 года. Первым спектаклем в театре был водевиль "Девушка-гусар", где сам Чихачёв сыграл бравого гусара Роланда, и именно поэтому он был выбран в качестве эмблемы учреждения. При этом последней режиссёрской работой деятеля стало представление "Гусарская баллада", 12 ноября оно будет сыграно труппой театра в память о художественном руководителе. Чихачёв был удостоен званий "Заслуженный деятель искусств России" и "Заслуженный артист России", а также был лауреатом премии Правительства Москвы.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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