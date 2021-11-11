Сборная России по футболу одержала важнейшую победу в матче отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге разгромила Кипр — 6:0.

Счёт в самом дебюте встречи открыл Александр Ерохин, который удачно расположился в центре штрафной и переправил мяч в ворота киприотов. Главным событием первых 45 минут стала драка на фанатской трибуне сборной России. Что именно стало причиной потасовки, неизвестно, однако после перерыва большая часть активных болельщиков трибуну покинула.

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Впрочем, нашей команде это не помешало разогнаться во втором тайме. Буквально за пару минут Смолов и Мостовой довели счёт до разгромного, причём сделали это в достаточно красивом стиле. Ещё немногим позже своё слово сказал Алексей Сутормин, который смог добить мяч в ворота киприотов после затяжной атаки подшефных Карпина. Ближе к концу игры Заболотный, а затем и снова Ерохин эффектно довели счёт до совсем неприличного.

Видео © LIFE