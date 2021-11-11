Шаг навстречу Катару: Сборная России разгромила Кипр в матче отбора к ЧМ-2022
Встреча запомнилась целым рядом курьёзных и странных моментов, которые окружали её с самого начала.
Фото © РФС
Сборная России по футболу одержала важнейшую победу в матче отбора к ЧМ-2022 в Катаре. Команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге разгромила Кипр — 6:0.
Счёт в самом дебюте встречи открыл Александр Ерохин, который удачно расположился в центре штрафной и переправил мяч в ворота киприотов. Главным событием первых 45 минут стала драка на фанатской трибуне сборной России. Что именно стало причиной потасовки, неизвестно, однако после перерыва большая часть активных болельщиков трибуну покинула.
Видео © LIFE
Впрочем, нашей команде это не помешало разогнаться во втором тайме. Буквально за пару минут Смолов и Мостовой довели счёт до разгромного, причём сделали это в достаточно красивом стиле. Ещё немногим позже своё слово сказал Алексей Сутормин, который смог добить мяч в ворота киприотов после затяжной атаки подшефных Карпина. Ближе к концу игры Заболотный, а затем и снова Ерохин эффектно довели счёт до совсем неприличного.
Видео © LIFE
В оставшиеся минуты наша сборная уверенно контролировала ход событий и спокойно довела дело до победы. 6:0 — команда Валерия Карпина делает ещё один шаг в сторону чемпионата мира в Катаре. Решится всё для нашей сборной уже в это воскресенье в Сплите, где россияне сыграют с Хорватией. Впрочем, встреча может стать пустой формальностью, если немногим позже сегодня команда Златко Далича не сможет переиграть Мальту.
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