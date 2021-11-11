Сборная России по хоккею стартовала на Кубке Карьяла с поражения от Финляндии

Сборная России по хоккею стартовала на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла — с поражения от команды Финляндии. Состоявшаяся на "Хартвалл-арене" встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Финны забросили две шайбы во втором периоде и ещё одну — в заключительной двадцатиминутке. По разу отличились Харри Песонен, Миро Аалтонен и Валттери Филппула.

Принимавший участие в матче нападающий Матвей Мичков стал самым молодым дебютантом сборной в истории отечественного хоккея. Он вышел на лёд в возрасте 16 лет, 11 месяцев и двух дней.

В рамках турнира сборная России проведёт ещё два матча. 13 ноября команда Олега Браташа встретится со Швецией, а 14-го числа — с Чехией.

Накануне Кубок Карьяла стартовал вынесенным в Линчёпинг матчем между сборными Швеции и Чехии. Домашнюю победу со счётом 4:1 одержала команда "тре крунур".