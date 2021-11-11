Украина предъявила обвинения в кибератаках восьми "офицерам ФСБ"

Восьмерым бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые сейчас являются офицерами Федеральной службы безопасности России, заочно предъявили обвинения в совершении государственной измены "за организацию хакерских атак на госорганы". Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Незалежной.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения. — Прим. Лайфа) восьми бывшим сотрудникам СБУ — ныне офицерам ФСБ РФ — в совершении государственной измены", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве полагают, что "преступники" совершали атаки на информационные системы украинских органов госвласти, учреждений, а также других государств с целью сбора разведывательных сведений, диверсий и прочих преступлений.

При этом уточняется, что к организации подобных кибератак якобы причастны экс-сотрудники Главного управления СБУ в Крыму. Никаких конкретных имён и должностей в ведомстве называть не стали.