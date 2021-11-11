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Украина предъявила обвинения в кибератаках восьми "офицерам ФСБ"

К организации подобных преступлений якобы причастны экс-сотрудники Главного управления СБУ в Крыму, считают в Генпрокуратуре Незалежной. Конкретных имён и фамилий в ведомстве называть не стали.

11 ноября, 19:02

Фото © Pexels

Восьмерым бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые сейчас являются офицерами Федеральной службы безопасности России, заочно предъявили обвинения в совершении государственной измены "за организацию хакерских атак на госорганы". Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Незалежной.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения. — Прим. Лайфа) восьми бывшим сотрудникам СБУ — ныне офицерам ФСБ РФ — в совершении государственной измены", — говорится в сообщении ведомства.

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В ведомстве полагают, что "преступники" совершали атаки на информационные системы украинских органов госвласти, учреждений, а также других государств с целью сбора разведывательных сведений, диверсий и прочих преступлений.

При этом уточняется, что к организации подобных кибератак якобы причастны экс-сотрудники Главного управления СБУ в Крыму. Никаких конкретных имён и должностей в ведомстве называть не стали.

СБУ считает Россию виновной в кибератаках на госорганы Незалежной

СБУ считает Россию виновной в кибератаках на госорганы Незалежной

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Он напомнил, что ранее уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по данной теме.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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