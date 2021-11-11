Фьючерсы на газ в Европе подскочили в стоимости на семь процентов
В предыдущие дни газовые цены снижались. Расчётная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась на 10% от понедельничной — так сказалось увеличение поставок российского топлива.
Фото © Facebook / Gazprom
Стоимость фьючерсов (контрактов на будущие поставки) на газ в Европе выросла на 7,2 % к окончанию сегодняшних торгов и приблизилась к отметке 900 долларов за тысячу кубометров. Такие данные представлены на ICE Futures.
Цена ближайших (декабрьских) сделок по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — на открытии торгов почти достигла 860 долларов за тысячу кубометров. Позже (из-за информации о снижении поставок по газопроводу "Ямал – Европа") выросла до 885 долларов, после чего цены пошли на спад.
Между тем средняя цена фьючерсов в течение дня колебалась в районе 830–860 долларов, а к концу торгов (после того, как "Газпром" на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину) выросла до максимального значения — 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2% выше расчётной цены предыдущего торгового дня. Стоит отметить, что в предыдущие дни газовые цены снижались. Расчётная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% вторника — так сказалось увеличение поставок российского газа.
Лайф сообщал, что 9 ноября "Газпром" начал закачку газа в европейские хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" начать делать это после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Эта работа была завершена к 8 ноября.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
Комментариев: 0