Фьючерсы на газ в Европе подскочили в стоимости на семь процентов

Стоимость фьючерсов (контрактов на будущие поставки) на газ в Европе выросла на 7,2 % к окончанию сегодняшних торгов и приблизилась к отметке 900 долларов за тысячу кубометров. Такие данные представлены на ICE Futures.

Цена ближайших (декабрьских) сделок по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — на открытии торгов почти достигла 860 долларов за тысячу кубометров. Позже (из-за информации о снижении поставок по газопроводу "Ямал – Европа") выросла до 885 долларов, после чего цены пошли на спад.

Между тем средняя цена фьючерсов в течение дня колебалась в районе 830–860 долларов, а к концу торгов (после того, как "Газпром" на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину) выросла до максимального значения — 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2% выше расчётной цены предыдущего торгового дня. Стоит отметить, что в предыдущие дни газовые цены снижались. Расчётная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% вторника — так сказалось увеличение поставок российского газа.