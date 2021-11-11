Учёные нашли способ защититься от коронавируса наночастицами серебра

Для защиты медработников от коронавируса можно использовать средство на основе наночастиц серебра. К такому выводу в ходе исследования пришёл международный коллектив учёных, в который вошли химики Томского политехнического университета. Статью опубликовал международный научный журнал Plos one.

Отмечается, что учёные использовали препарат "Арговит", который содержит наночастицы серебра. Поскольку он уже показал свою эффективность в борьбе с бактериями и вирусами, то может помочь и в защите от коронавируса. В исследовании приняли участие две группы медработников. Первая состояла из 114 человек, которые дважды в день полоскали нос и горло "Арговитом". Во второй же было 117 человек, и они ничего не предпринимали. Все участники пользовались стандартными средствами индивидуальной защиты, которые предписано носить медикам во время работы в ковидном госпитале.

В результате среди специалистов, которые использовали препарат, доля заболевших составила 1,8% (всего два человека), а во второй группе — 28,2% (33 человека). Отмечается, что целью учёных является использование препарата в терапии в России. По словам одного из экспертов, в Черкесске на базе мединститута Северо-Кавказской госакадемии летом 2021 года было проведено исследование препарата. В нём участвовали 92 больных ковидом в лёгкой и среднетяжёлой форме. Помимо стандартного лечения пациентам дополнительно прописали ингаляции с "Арговитом" дважды в сутки.

"Полученные данные свидетельствовали о повышении эффективности терапии при включении препарата наносеребра в комплексные схемы лечения CoViD-19, по крайней мере при лёгких и незапущенных формах заболевания. Сроки лечения сокращались в среднем на четыре дня", — сообщил учёный из международного коллектива Алексей Пестряков.