Опрос раскрыл отношение россиян к вакцинации от коронавируса

Более трети россиян (38%) в ходе опроса сообщили, что уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Таков один из результатов исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ещё 31% опрошенных сообщили, что планируют пройти вакцинацию. Четверть скорее положительно относится к массовой прививочной кампании. В качестве причин вакцинации прежде всего был указан страх заболеть и заразить других.

Среди тех, кто не готов делать прививку, точно не будут этого делать 15%. Безразличны к этому вопросу 5%, затруднились с ответом 5%. Главными причинами отказа от вакцинации такие люди называют недоверие к прививке, боязнь последствий вакцинации и медицинский запрет.

Опрос был проведён 31 октября, в нём приняло участие 1,6 тысячи взрослых россиян в формате телефонного интервью.